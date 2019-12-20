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"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на ряде дальнемагистральных рейсов

Такие тарифы появятся, в частности, на рейсах в США, Индию, Монголию и другие страны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" начнет продавать билеты тарифной группы "Лайт" из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву по ряду направлений дальнемагистральной маршрутной сети. Продажи стартуют 24 декабря, говорится в сообщении компании.

Теперь пассажиры класса "Эконом" могут выбрать тариф без включенной нормы бесплатного провоза багажа при покупке билетов на такие дальнемагистральные направления, как США, Индия, Монголия, Таиланд, а также Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Индонезия, Бали и Вьетнам (только Хошимин), отмечают в авиакомпании. Вместе с тем, пассажир по-прежнему может взять с собой на борт ручную кладь весом 10 кг.

Тарифная группа "Лайт" была введена на среднемагистральных маршрутах в апреле этого года. В июне "Аэрофлот" увеличил число направлений, для которых доступны безбагажные тарифы.

На данный момент безбагажный тариф есть у лоукостера "Победа" (также входит в группу "Аэрофлот") и у российских перевозчиков - S7, "Ютэйр", "Уральские авиалинии", Red Wings и других.

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