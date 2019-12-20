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Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Замминистра финансов Андрей Иванов подчеркнул, что ведомство рассчитывает успеть предложить исправленную редакцию к парламентским слушаниям в январе 2020 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

"Работа над поправками ведется коллегиально. В ней участвуют и представители бизнеса, и представители министерств и ведомств, субъектов РФ. Мы эту подготовительную работу провели на прошлой неделе, собрав рабочие группы по особенно деловым моментам, они касаются финансово-инвестиционного аудита, концессий и ГЧП, понятийного аппарата, соотношения с разного рода другими отраслями отечественного законодательства, арбитража и третейского разбирательства, возмещения затрат на инфраструктуру, отдельный блок был с фининвесторами и вопросами финансового сектора", - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что Минфин рассчитывает успеть предложить исправленную редакцию к парламентским слушаниям в январе 2020 года. "Мы не остановили нашу работу после принятия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении. Мы работу продолжаем… Мы надеемся, что к парламентским слушаниям, назначенным на январь 2020 года, мы уже сможем предложить редакцию с учетом выполнения тех поручений, которые в постановлении Госдумы содержатся", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что парламентские слушания по законопроекту о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) планируется провести в Госдуме 20 января 2020 года в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. Ранее проведение слушаний было запланировано на 18 декабря 2019 года, однако оно было перенесено в связи с необходимостью проработки поправок ко второму чтению. Согласно регламенту нижней палаты парламента, период между первым и вторым чтениями законопроекта по предметам совместного ведения федерального центра и субъектов Федерации не может составлять менее 30 дней. Законопроект был принят в первом чтении на заседании 10 декабря.

Включение инструментов ГЧП и концессий

Иванов сообщил, что причиной включения инструментов государственно-частных партнерств (ГЧП) и концессий в законопроект о СЗПК является необходимость стабилизировать условия ведения бизнеса, а не компенсации. 

"Сейчас законодательству известны минимум 10 разных стабилизационных оговорок. Как работает стабилизационная оговорка в предлагаемом нами законопроекте: первый уровень - это неприменение изменяющихся актов, второй уровень - в случае, если все-таки измененный акт применен к организации, реализующей проект, и организация, реализующая проект, получила прямой экономический ущерб, то государство берет на себя обязательство прямой экономический ущерб возместить, но не ранее завершения создания объекта или имущественных прав по проекту", - пояснил замминистра.

Сейчас стабилизационная оговорка в концессиях и ГЧП направлена на стабилизацию компенсаций, а не условий ведения бизнеса. "Как сейчас устроена стабилизационная оговорка в концессиях и ГЧП: это стабилизация компенсаций, не условий ведения бизнеса, а стабилизация компенсаций в любой момент по этому соглашению", - отметил Иванов.

Он также подчеркнул, что законодательством о ГЧП и концессиях не установлены сроки стабилизации. Кроме того, в России не ведется реестр соглашений о концессиях и ГЧП.

"Никто в РФ сейчас вам не скажет, сколько соглашений о концессиях и ГЧП в стране заключено,ведется ли реестр обязательств и рисков, содержащихся в этих соглашениях. Я вам отвечаю, докладываю - не ведется. Риски, связанные с объектами, которые не генерируют положительного финансового результата - кто будет оплачивать и обслуживать в случае наступления определенных обстоятельств? На 3 трлн рублей минимум, по оценкам экспертов, за балансом бюджетов бюджетной системы есть обязательства и риски благодаря заключению соглашений о ГЧП. То, что в любой момент может быть предъявлено государству к оплате. При этом нет ни реестров, никаких учетов, и [есть] нерегулируемые по срокам обязательства", - добавил Иванов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил в заключении на законопроект о защите капиталовложений (СЗПК) снизить порог входа для проектов в разы и не включать пока в него инструмент государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. По его словам, не нужно трогать те понятия, которые хорошо работают.

Снижение требований 

Иванов сообщил, что Минфин готовит поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для поэтапного снижения требований по объему инвестиций в проекты.

"По снижению порога - мы уже заявили снижение порога для агропромышленного комплекса. Дальше мы продолжаем работать над другим направлением, речь идет, прежде всего, о промышленности. То, над чем мы сейчас работаем, - мы будем предлагать снижение порога делать в несколько этапов, чтобы на крупных проектах можно было отработать ранее невиданный механизм стабилизации условий единой предпринимательской деятельности на определенный момент времени в соответствии с определенными соглашениями; учет обязательств, которые возникают как на момент заключения, так и при реализации соглашений; учет рисков, которые возникают у государства на момент, когда уже осуществляется исполнение соглашения и момент возникновения потенциальных обязательств, если происходят изменения условий, на которые рассчитывал инвестор", - рассказал Иванов.

Снижение требований должно осуществляться по мере адаптации системы принятия решений и управления рисками в рамках механизма СЗПК, отметил он.

"Все это должно подлежать учету в соответствующих справочниках, реестрах, должна быть сформирована автоматизированная система работы с организациями, реализующими проекты в рамках этих соглашений, - подчеркнул Иванов. - Соответственно, вводя этот механизм и формируя соответствующие реестры, справочники и условия, мы будем снижать пороги по мере адаптации нашей системы принятия решений и управления рисками к заключению соглашений по тем или другим отраслям".

Поправки во второму чтению

Иванов сообщил, что Мифин ко второму чтению законопроекта о СЗПК предлагает отказаться от показателя общего объема проекта. 

"Мы предлагаем отказаться от понятия общего объема бюджета проекта для того, чтобы не было соотношения между собственными средствами и общим бюджетом. Это еще одна возможность, которую будем создавать ко второму чтению", - отметил Иванов.

Проект документа предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий. Проектный режим имеет порог доступа.

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная продукция и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Условия режимов особых экономических зон

Иванов сообщил, что законопроект о СЗПК не повлияет на условия, действующие в рамках режимов особых экономических зон РФ. 

"Как такового режима [ОЭЗ] не затронет, но мы предусмотрим понятие комплексных мер государственной поддержки, в котором отразим в том числе и особые экономические зоны. Нам комитет по бюджету и налогам Госдумы поручил инвентаризировать и систематизировать наши, это, кстати, нашло отражение в постановлении Госдумы, разного рода территориальные особые режимы. Для того, чтобы их детально урегулировать, мы предлагаем их учесть, сформировать реестр. Основная претензия заключается в том, что мы создали много разных форм. Мы сейчас их опишем, сформулируем их понятия и начнем вести реестр так же, как иных [реестров] мер поддержки", - отметил Иванов, отвечая на вопрос о влиянии законопроекта о СЗПК на режимы особых экономических зон.

По его словам, оценку новых мер поддержки бизнеса будет осуществлять Минэкономразвития.

"И тогда уже при создании новых мер комплексной поддержки будет применяться правило, о котором мы договорились еще в правительстве: А. - дублирует или не дублирует ранее существующее (и нам предлагают, чтобы эту оценку вело Министерство экономического развития); Б. - нарушаются или не нарушаются условия ведения бизнеса", - подчеркнул замминистра финансов.

Мнение региона

Ранее Калининградская областная дума дала отрицательное заключение по законопроекту о СЗПК. На ее территории до 2045 года действует режим особой экономической зоны. По словам председателя комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры облдумы Александра Никулина, законопроект в предлагаемом варианте предполагает существенную трансформацию гарантий для резидентов Калининградской ОЭЗ с негативной точки зрения. Он добавил, что сейчас гарантии для новых резидентов распространяются на период действия особой экономической зоны (до 2045 года), а в законопроекте указан срок - три года. Как отмечает Никулин, такой горизонт планирования является недостаточным. "Я не знаю откуда взят такой горизонт планирования, потому что любой инвестиционный проект, более или менее нормальный, - это минимально семь лет окупаемость. Любое изменение законодательства в пределах семи лет создает проблему инвестору. Поэтому этот трехлетний срок категорически не устраивает, и мы дали отрицательный отзыв и даже дали предложение, чтобы режим особой экономической зоны, которая у нас по 16 Федеральному закону, не затрагивался бы этим законом никоим образом", - сказал Никулин.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также считает, что новый закон в сфере защиты и поощрения капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК) не должен ухудшать условия для инвесторов в Калининградской области. "Мы настаиваем на том, что для нас [Калининградской области] должна быть сделана оговорка о том, что у нас действует наша оговорка. Это не предполагает, что этот закон [СЗПК] не распространяется на нашу территорию, он распространяется, просто для тех, кто хочет пользоваться нашей оговоркой, должна действовать она, потому что у нас очень много бизнеса завязано на внешнеэкономическую деятельность", - сказал Алиханов.

О законопроекте

Законопроект предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный.

Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от 6 до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года.

В результате в экономику РФ планируется привлечь не менее 30 трлн рублей.

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Россия
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