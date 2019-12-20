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ЦБ выступил против распространения действия законопроекта о СЗПК на финансовый сектор

Замминистра финансов Андрей Иванов отметил, что, если такая договоренность возникнет, Банк России ее урегулирует законопроектом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России выступил против идеи распространить действие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК) на проекты финансового сектора. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

"Решений о распространении [закона] на финансовый сектор не принято. Банк России не поддерживает эту идею. Если такая договоренность возникнет, мы, конечно, законопроектом ее урегулируем. Это предложил комитет Государственной думы по финансовому рынку", - отметил Иванов.

Проект документа предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий. Проектный режим имеет порог доступа.

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная продукция и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

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