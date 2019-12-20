Авиакомпания "Россия" впервые выплатит правительству Петербурга дивиденды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" впервые выплатит правительству Санкт-Петербурга дивиденды - около 500 млн рублей за девять месяцев 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Авиакомпания "Россия" впервые выплатит правительству Санкт-Петербурга дивиденды в размере около 500 млн рублей. Такое решение обсуждалось на последнем собрании акционеров авиакомпании. Соответствующий протокол пока не опубликован", - отметила собеседница агентства, уточнив, что это будут выплаты по итогам девяти месяцев 2019 года.

АО "Авиакомпания "Россия" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1994 году. По данным системы СПАРК, ее основным владельцем является группа "Аэрофлот", которой принадлежит 74,9% в уставном капитале компании, 25% принадлежит Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В августе 2019 года власти Санкт-Петербурга объявили о намерении приватизировать в 2019 году принадлежащий им пакет акций. По оценкам городского комитета имущественных отношений, предварительная стоимость пакета в 25% могла составить 1,8 млрд рублей. В начале декабря администрация Петербурга отказалась от его продажи.