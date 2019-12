ViacomCBS объявил о покупке 49% киностудии Miramax за $375 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Американский медиахолдинг ViacomCBS приобрел за $375 млн 49% киностудии Miramax Pictures. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ViacomCBS.

Ранее эта доля принадлежала группе beIN Media Group. "Соглашение с владельцем Miramax, о котором было объявлено сегодня, предоставляет ViacomCBS 49% Miramax в обмен на инвестиции в размере $375 млн. Эта сумма включает приблизительно $150 млн, которые выплачиваются сразу наличными, а также $45 млн ежегодно в течение пяти лет за производство кино- и телевизионной продукции", - информировал медиахолдинг.

ViacomCBS получает эксклюзивные права на долгосрочное распространение более 700 фильмов и телесериалов, 68 из которых были удостоены кинопремии "Оскар". Среди них - "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007) и "Английский пациент" (The English Patient, 1996). Эти работы пополнят фильмотеку киностудии Paramount Pictures, которая принадлежит ViacomCBS и насчитывает 3,6 тыс. наименований.

CBS и Viacom объявили о своем слиянии в августе текущего года. В состав ViacomCBS вошли все телеканалы, принадлежавшие ранее CBS, в том числе MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime. К объединенной компании перешел контроль над Paramount. Viacom и CBS ранее являлись одной компанией, но после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами.