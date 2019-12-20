CNBC: United Airlines откладывает возобновление эксплуатации Boeing-737 до июня

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines откладывает возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX до 4 июня. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC, отметив, что в связи с решением авиакомпании возникает вопрос, удастся ли и другим крупным перевозчикам возобновить эксплуатацию самолетов этого типа до начала летнего сезона отпусков.

В ноябре, напомнила телекомпания, United Airlines планировала возобновить эксплуатацию самолетов этого типа в начале марта.

Ранее две другие крупные американские авиакомпании - American Airlines и Southwest Airlines - отложили возобновление полетов имеющихся у них самолетов Boeing-737 MAX до начала апреля.

На прошлой неделе директор Федерального авиационного управления США Стив Диксон сообщил в интервью CNBC, что "остаются еще 10-11 этапов", прежде чем будет принято решение о сертификации программного обеспечения для самолетов этого типа.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, система улучшения характеристик маневренности). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. На прошлой неделе компания объявила о решении с января временно прекратить выпуск самолетов Boeing 737 MAX.