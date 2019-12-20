Си Цзиньпин: договоренности Китая и США по первой фазе торговой сделки выгодны всему миру

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Договоренности по первой фазе торгового соглашения между Китаем и США выгодны не только двум сторонам, но и всему миру. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Китай и США достигли первой фазы торгового соглашения на основе равноправия и взаимного уважения, - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство "Синьхуа". - В условиях крайне сложной международной обстановки такие договоренности между Китаем и США выгодны КНР, Соединенным Штатам, а также принесут пользу и выгоду миру во всем мире и процветанию".

По словам председателя КНР, "развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США является важным вкладом в стабильное развитие двусторонних отношений и развитие мировой экономики". Глава КНР также отметил, что "современная экономика и современные технологии объединяют мир в единое целое, интересы Китая и США все сильнее переплетаются, при этом в сотрудничестве двух сторон могут появляться расхождения".

"До тех пор, пока стороны придерживаются основных направлений взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, уважают суверенитет и основные интересы друг друга, эти расхождения можно преодолеть", - резюмировал китайский лидер.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил, что американский президент Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от повышения пошлин на китайские товары. Он уточнил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По словам чиновника, в ближайшие два года это позволит увеличить экспорт из Соединенных Штатов в КНР на $200 млрд.

Сделка, о достижении которой было объявлено 13 декабря, носит бессрочный характер. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские тарифы на продукцию из Китая вступят в силу через 30 суток с момента подписания.

Вмешательство во внутренние дела

Си Цзиньпин заявил, что действия и слова американской стороны в отношении Гонконга, Тайваня, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района являются вмешательством США во внутренние дела Китая и подрывают взаимное доверие двух стран. О

"В последнее время мы выражаем серьезную обеспокоенность негативными словами и действиями американской стороны относительно Тайваня, Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибета, - сказал Си Цзиньпин. - Эти действия являются вмешательством во внутренние дела Китая, наносят ущерб взаимному доверию [Китая и США] и сотрудничеству".

"Мы надеемся, что американская сторона будет добросовестно придерживаться консенсуса, достигнутого в результате многочисленных встреч и телефонных переговоров, придаст большое внимание обеспокоенности китайской стороны и предотвратит ухудшение китайско-американских отношений", - подчеркнул китайский лидер.

Он также отметил, что "хотел бы продолжить общение с Трампом в различных форматах, обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки, совместно продвигать отношения Китая и США в русле координации сотрудничества и стабильности".

Как передает "Синьхуа", "лидеры КНР и США также обменялись мнениями по вопросу Корейского полуострова". "Чтобы придерживаться направления политического урегулирования [вопроса Корейского полуострова], все стороны должны двигаться навстречу друг другу", - указал Си Цзиньпин.

Как ранее написал у себя в Twitter глава Белого дома, в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.