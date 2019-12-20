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"Аэрофлот" начал продажу льготных билетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград

Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний ("Россия" и "Аврора") на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям.

Летать по льготным тарифам могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

В 2019 году на поддержку перевозок по указанным направлениям было выделено 3,8 млрд рублей. В 2020 году планируется направить 5,8 млрд рублей.

Теги
РоссияКрымКалининградская область
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