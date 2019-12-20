В России с 1 января подорожает водка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.

Минфин также устанавливает минимальные закупочные цены у производителей на водку в размере 193 рубля за 0,5 литра, на бренди - 249 рублей, на коньяк - 342 рубля; минимальные закупочные цены у дистрибуторов предлагается установить в размере 199 рублей, 261 рубль и 359 рублей соответственно.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января увеличится и составит 57 рублей за литр безводного спирта против действующей стоимости в 43 рубля.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк - в размере 388 рублей за 0,5 л, на шампанское - в размере 164 рубля за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.