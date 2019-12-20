Alphabet увеличил зарплату Пичаи до $2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Google Сундар Пичаи с 1 января 2020 года получит прибавку к зарплате и будет получать $2 млн в год в связи с назначением генеральным директором холдинга Alphabet, владеющего этой американской компанией. Об этом говорится в уведомлении, которое датировано пятницей и размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Alphabet 3 декабря информировал, что Ларри Пейдж, который до последнего времени был генеральным директором холдинга, оставил свой пост. Таким же образом поступил президент Alphabet Сергей Брин. Пичаи теперь одновременно является генеральным директором Google и Alphabet. Пост президента холдинга ликвидируется.

"Комитет развития лидерства и вознаграждений при совете директоров решил в знак признания расширения полномочий гендиректора Google и Alphabet увеличить зарплату Пичаи до $2 млн, это решение вступает в силу 1 января 2020 года", - уточняется в уведомлении. По данным телеканала CNBC, предприниматель ранее получал $650 тыс. в год. Эта сумма в 2018 году с учетом премиальных доходила до $1,2 млн.

Совет директоров Alphabet также информировал о намерении премировать Пичаи различного рода акциями, рыночная стоимость которых зависит от эффективности деятельности холдинга и, соответственно, от колебаний котировок ценных бумаг на фондовой бирже. 19 декабря предпринимателю было предоставлено вознаграждение в виде таких акций, стоимость которых при успешном ходе дел может составить $45 млн. В случае выполнения поставленных холдингом целей объем вознаграждения Пичаи различными ценными бумагами может составить $240 млн в течение трех лет.

Компания Google была основана Пейджем и Брином. Она впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года. С 2015 года Google является частью Alphabet. Головной офис холдинга находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния).