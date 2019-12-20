Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Как проходят переговоры России и Украины по газу?

Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

На этом завершились переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам в пятницу под Минском. Они проходили с 15:30 мск за закрытыми дверями на территории стрелково-спортивного центра туристического комплекса "Сябры", передает корреспондент ТАСС с места события. Комплекс находится примерно в 20 км от Минска.

Автомобили с участниками переговоров покинули территорию комплекса в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции. Никто из участников встречи к представителям СМИ не вышел.