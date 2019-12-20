Офис президента Украины 21 декабря сообщит подробности газовых переговоров с Россией

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины подтвердил, что представители Европейской комиссии, Украины и РФ сегодня достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу и урегулированию взаимных претензий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса.

"Представители Европейской комиссии, Украины и РФ сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через украинскую территорию для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий", - сообщили в офисе.

При этом, говорится в сообщении, "подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко".