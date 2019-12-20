Борисов заявил, что РФ может запустить программу импортозамещения "Покупай российское!"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что Россия может запустить свою программу импортозамещения, как это уже сделано в США. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе форума "Госзаказ-2020", об этом Борисов заявил на первом заседании оргкомитета этой выставки.

"По аналогии с американской моделью импортозамещения мы можем запустить программу "Покупай российское!", которая даст лучшим предприятиям изготавливать конкурентную продукцию в широкой номенклатуре", - сказал вице-премьер, под председательством которого прошло заседание оргкомитета.

По его мнению, форум "Госзаказ" должен поднять авторитет промышленности и повысить ответственность заказчика. "Уверен, что форум-выставка "Госзаказ" - это уникальная возможность для предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС) выйти на прямые контакты с потенциальными покупателями", - подчеркнул Борисов.

Он отметил, что в рамках импортозамещения предприятия должны создавать конкурентоспособную продукцию и нести за нее ответственность. "На поставщике должны лежать обязательства по сопровождению продукции, чтобы недобросовестные игроки не дискредитировали идею диверсификации ОПК", - сказал Борисов.

Вице-премьер также напомнил, что сегодня существенная доля государственных закупок проходит через регионы, для которых существуют ключевые показатели эффективности. "То есть у них есть возможности и есть обязательства. Их следует строго исполнять", - подчеркнул он.

Форум "Госзаказ"

В пресс-службе выставки "Госзаказ-2020" напомнили, что этот форум на протяжении 15 лет остается самым крупным событием федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. "Однако если в предыдущие годы ключевой темой форума было нормативное регулирование контрактной системы, то в 2020 году интрига касается сверхзадач национальной экономики", - уточнили в пресс-службе.

"В фокусе концепции форума - процесс адаптации предприятий оборонно-промышленного комплекса к системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок, что ожидаемо приведет к насыщению рынка <...> качественной отечественной продукцией. Это особенно важно при реализации программ импортозамещения и национальных проектов", - подчеркнули организаторы.

Форум "Госзаказ-2020" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 27 марта.