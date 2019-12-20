Шефчович подтвердил подписание соглашения по транзиту российского газа через Украину

ТАСС, 20 декабря. Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать вопрос в ЕК, заявил в пятницу, что подписано соглашение по транзиту российского газа через Украину в Европу.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", - указал он на своей странице в Twitter.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.