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Газовый конфликт России и Украины
Обновлено 

Шефчович подтвердил подписание соглашения по транзиту российского газа через Украину

Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза назвал соглашение "сбалансированным"

ТАСС, 20 декабря. Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать вопрос в ЕК, заявил в пятницу, что подписано соглашение по транзиту российского газа через Украину в Европу.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", - указал он на своей странице в Twitter.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныШефчович, Марош
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