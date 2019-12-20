WSJ: GE и Safran увеличат выпуск авиадвигателей для конкурента Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Компания CFM International - совместное предприятие американской корпорации General Electric (GE) и французской Safran - увеличит выпуск двигателей, предназначенных для пассажирских самолетов европейской Airbus - конкурентов американских Boeing 737 MAX. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, GE и Safran заключили соглашение об увеличении выпуска двигателей LEAP 1A для воздушных судов Airbus A320neo. Долю CFM International в общем объеме поставок таких авиадвигателей решено довести до 58%. Канадская Pratt & Whitney, наоборот, снизит производство таких двигателей до около 42% от общего объема. Ранее доли двух двигателестроителей составляли примерно 50 и 50, уточняет газета.

Она поясняет, что приостановка выпуска лайнеров серии 737 MAX оказывает негативное воздействие на финансовое положение General Electric. Этой компании приходится снижать темп производства и, как результат, получать все меньше денег от заказчиков. Так, в этом году объем оборотных средств GE сократился на $1,4 млрд, пишется в публикации.

Boeing в этом месяце объявила, что с января 2020 года на время прекратит выпуск Boeing 737 MAX. Американская компания намерена сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.