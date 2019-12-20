В ЕК заявили, что Россия остается надежным поставщиком газа в страны Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Достигнутое между Россией, Украиной и Евросоюзом соглашение по газу означает, что Москва остается надежным поставщиком на европейские рынки. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь к долгосрочному контракту по транзиту газа между компаниями. С учетом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегического транзитера", - отмечается в нем.

Бывший замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал достигнутое соглашение сбалансированным. "Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Я также ценю постоянную поддержку со стороны канцлера [Германии] Ангелы Меркель и министра [экономики и энергетики ФРГ] Петера Альтмайера", - сказал он.

Кроме того, Шефчович отметил "значительные усилия" российской и украинской сторон, а также личный вклад министров энергетики РФ и Украины Александра Новака и Алексея Оржеля.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.