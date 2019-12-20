Помощник Зеленского заявил, что "Газпром" выплатит Украине $3 млрд

Как проходят переговоры России и Украины по газу?

Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража ", - сообщил Ермак украинскому телеканалу "Общественное телевидение".

Он также сообщил, что долг будет погашен деньгами, а не газом, что предлагалось ранее в ходе консультаций.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что в пятницу стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, что подробности будут обнародованы 21 декабря на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.