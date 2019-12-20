В США регулятор намерен в 2020 году ответить на запросы о применении беспилотных машин

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах США намерено в 2020 году дать ответы на запросы со стороны компаний General Motors и Nuro, касающиеся применения ими полностью управляемых компьютером машин. Об этом исполняющий обязанности руководителя данного регулирующего органа Джеймс Оуэнс заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters.

Он уточнил, что управление, входящее в структуру Министерства транспорта США, проводит консультации с представителями General Motors и Nuro. "Я рассчитываю, что мы сможем максимально быстро продвинуться в том, что касается этих обращений", - сказал Оуэнс. Он выразил уверенность в том, что какие-то решения по этим запросам удастся принять уже в 2020 году. Как подчеркнул Оуэнс, это будет иметь большое значение для отрасли.

"Мы активно взаимодействуем с компаниями", - сообщил он. "Мы делимся с ними мыслями, идеями и опасениями. Они предоставляют нам дополнительную информацию", - пояснил Оуэнс.

В General Motors в январе 2018 года заявили, что направили в Национальное управление по безопасности движения на шоссейных дорогах США запрос, касающийся автомобилей, полностью управляемых компьютером. В компании уточнили, что намерены выпускать такие машины, однако требуется разрешение регулирующего органа. Как отмечали в General Motors, необходимо также разъяснить, как существующая законодательная база может быть доработана с учетом отличий управляемых компьютером автомобилей от обычных транспортных средств. Представители автогиганта рассчитывают, что некоторые из существующих в США требований и норм, распространяющихся на машины без водителей, применяться не будут.

Руководство Nuro добивалось от управления разрешения на использование управляемых компьютером автомобилей для доставки грузов. Представители обеих компаний подтвердили, что проводят консультации с регулирующим органом.