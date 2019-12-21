Подрядчик "Северного потока - 2" приостановил работы из-за угрозы санкций США

ТАСС, 21 декабря. Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании в субботу.

"В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке - 2", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в компании ожидают соответствующих разъяснений от руководства США.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что подпишет законопроект об оборонном бюджете в пятницу.

19 декабря американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas против форсирования строительства "Северного потока - 2", отметив, что компании не стоит рассчитывать на отсрочки или поблажки в введении американских санкций на основании законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, одобренного обеими палатами Конгресса. Как следует из письма сенаторов, санкции США грозят Allseas блокировкой всех ее транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне, а также заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах Соединенных Штатов.