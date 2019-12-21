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Иностранные инвестиции в экономику Хайнаня с января по ноябрь выросли втрое, до $635 млн

Приток зарубежного капитала особо заметно (на 430%) увеличился в минувшем месяце, составив $207 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 21 декабря. /ТАСС/. Иностранные инвестиции в экономику южнокитайской экспериментальной зоны свободной торговли Хайнань с января по ноябрь выросли в годовом исчислении более чем в три раза, до $635 млн. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

По его данным, приток зарубежного капитала особо заметно (на 430%) увеличился в минувшем месяце, составив $207 млн. Одновременно на Хайнане наблюдался рост числа новых компаний с участием иностранных инвестиций - с начала года было зарегистрировано 290 таких коммерческих организаций, почти вдвое больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

"Мы будем взаимодействовать с компетентными госорганами Хайнаня и, в соответствии с распоряжением центрального правительства, Госсовета КНР, благодаря уже заложенной базе, привлекать передовой международный опыт при формировании на острове порта свободной торговли", - прокомментировал перспективы развития Хайнаня официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн. По его словам, китайское правительство намерено постоянно увеличивать открытость этой провинции для иностранного капитала, "усиливать динамику либерализации торговли и инвестиций в еще более широком охвате и крупных масштабах".

Как следует из доклада статуправления, с января по ноябрь на Хайнане продолжал расти спрос на производственный капитал, особенно при реализации новых проектов. Инвестиции в основные фонды недавно созданных компаний увеличились за этот промежуток времени на 48,3%, в том числе в добывающих отраслях - на 451,8%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 47%, в лизинг и коммерческие услуги - на 309,5%.

Несмотря на сложную ситуацию на внешних рынках, экспорт традиционной торговой номенклатуры провинции за 11 месяцев продолжал уверенно повышаться, увеличившись на 12,9%. В ноябре продемонстрировали особо высокую динамику поставки наукоемкой продукции, например компьютеров и телекоммуникационных средств (495,2%), товаров сектора биотехнологий (53,5%).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

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КитайХайнань
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