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Новый год и Рождество - 2020

Росстат сообщил о росте цен на новогодние подарки

Больше всего, по данным ведомства, подорожали тушь для ресниц и шоколад, а вот цены на смартфоны уменьшились

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Цены на большинство популярных новогодних подарков в России в ноябре выросли по сравнению с ноябрем прошлого года, следует из данных Росстата. Сильнее всего подорожали тушь для ресниц (на 4,9%, до 464 рублей) и шоколад (на 4,8%, до 874,85 рубля за 1 кг).

Стоимость кастрюль из эмалированной или нержавеющей стали выросла на 3,8% (до 826,6 рубля), полотенца - на 3,5% (до 320,7 рубля).

Туалетная вода подорожала на 2,9% (до 1970,9 рубля за 100 мл), книги - на 2,1% (до 342,2 рубля), мягкие игрушки - на 1,6% (до 559,4 рубля), коньяк - на 0,2% (до 1276,2 рубля за литр).

Подешевели только смартфоны - на 5,65% (до 8227,25 рубля).

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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