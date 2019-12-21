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"Норникель" готов финансировать половину затрат на реновацию жилья в Норильске

Общая стоимость программы, по предварительным оценкам, составит 85 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Компания "Норникель" готова взять на себя 50% от необходимых затрат на масштабную реновацию жилья в Норильске на севере Красноярского края, сообщил ТАСС статс-секретарь - вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

Жилищный фонд Норильска - наследство советского периода, каждый год аварийными становятся один-два дома. Основная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет.

"По предварительным расчетам была заявлена сумма инвестиций в 85 млрд рублей. Мы обсуждали с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством края реализацию этого проекта. Компания готова взять на себя половину, 10% берут край и город, порядка 40% - федерация", - сказал Пристансков, добавив, что сейчас рассматривается возможность включить проект по реновации в новую программу социально-экономического развития Арктики до 2035 года.

По словам вице-президента компании, на норильскую реновацию может уйти порядка 15 лет; начать ее планируют в 2021 году.

По словам вице-премьера края Анатолия Цыкалова, планируется снести более 300 тыс. и построить порядка 500 тыс. кв. м. Разница между площадью сносимого и возводимого жилья связана с изменившимися социальными нормами, пояснил Цыкалов.

О Норильске

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек (в Норильске проживают 170 тыс. человек). В пятерку самых северных городов входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии - город Рованиеми.

Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950 годов и в 1960-1990 годов. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе практически не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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