Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Журнал Forbes назвал миллиардеров, которым за последние 12 месяцев удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира.

Сотрудники журнала проанализировали информацию примерно о 2,2 тыс. лиц, являющихся обладателями состояний в размере не менее $1 млрд. Речь идет лишь о тех, кто вкладывает средства в компании, акции которых находятся в свободном обращении. Учтены были изменения суммарной стоимости активов этих людей в период с 28 декабря 2018-го по 13 декабря текущего года.

Как отмечает издание, наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период стал для пятерых миллиардеров, которые суммарно заработали почти $112 млрд. В этот список вошли генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг, владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега, бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер, а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

Арно заработал за отчетный период $40 млрд, его общее состояние увеличилось до $107,7 млрд. Стоимость принадлежащих Цукербергу активов выросла на $22,1 млрд, до $72 млрд. Состояние Ортеги увеличилось на $17,3 млрд, до $74,9 млрд, Балмера - на $16,3 млрд, до $56,3 млрд, а Амбани - на $16,1 млрд, до $61,4 млрд.

Журнал также назвал пятерых миллиардеров, суммарная стоимость активов которых сократилась за последние 12 месяцев больше, чем у других. Список возглавил индийский бизнесмен Азим Премжи, который лишился $14,1 млрд. Часть этой суммы предприниматель пожертвовал на благотворительные нужды, его общее состояние снизилось до $7,2 млрд. Второе место занял глава американской компании Amazon Джефф Безос. Общая стоимость его активов вследствие частичного раздела имущества при разводе снизилась на $13,1 млрд, до $109,7 млрд. Согласно оценкам Forbes, Безос остается самым богатым человеком мира.

Индийский предприниматель Субхас Чандра из-за падения курса акций принадлежащих ему компаний потерял $3,4 млрд. Теперь его состояние не превышает $660 млн. Суммарная стоимость активов одного из основателей американской компании Uber Трэвиса Каланика за отчетный период уменьшилась на $3,1 млрд, до $2,8 млрд. Состояние китайского бизнесмена Яна Чжи сократилось на $3 млрд, до $2,1 млрд.