Потанин: экономические реформы 1990-х годов в РФ были болезненными, но необходимыми

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Глава и основной акционер горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин полагает, что экономические реформы в России в 1990-х годах были болезненными, но необходимыми. Такое мнение он выразил в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.

Как отметил предприниматель, реформы "не были ошибкой". "Они были необходимы, чтобы остановить распад страны. Они были, как болезненная операция или лекарство. Частная собственность должна была стать лекарством, единственной альтернативой потерпевшему крах государственному управлению, - добавил Потанин. - Но эффективные собственники не появляются из ниоткуда. Для их появления нужно передать государственные активы в частные руки".

"Да, собственность была неравномерно распределена, поскольку большая часть населения страны была на грани бедности. Но цель была выполнена: крупнейшие предприятия перешли эффективным собственникам", - добавил глава "Норникеля". "До залоговых аукционов работники заводов месяцами не получали заработную плату, - отметил он. - А сейчас эти компании, в том числе "Норникель", могут предложить высокие зарплаты, которые выплачивают стабильно, и социальные программы. Но форма приватизации всегда вызывает вопросы".

По мнению Потанина, "многие по-прежнему испытывают ностальгию по Советскому Союзу, по мощному государству". "Нас не везде любили, но нас уважали, - добавил он. - Хотя коммунистические идеалы жили в умах многих людей, нельзя забывать, что основной причиной распада Советского Союза была экономика. Советский Союз просто обанкротился".