Астраханские эксперты рассказали, как меняется спрос и цена на черную икру к Новому году

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Рыбоводческие хозяйства Астраханской области, увеличили, по предварительным данным, в 2019 году производство черной икры на 13% - до 14,4 тонн, а в 2020 году планируют нарастить еще почти на 12%. Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка, сейчас цена за килограмм икры начинается примерно с 30 тыс. рублей, расти она в преддверии Нового года, несмотря на спрос на деликатес, не будет.

Черную икру, которая является брендом региона, получают от осетра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства, так как они считаются особо ценными видами рыб. В Астраханской области их выращивают в искусственных условиях - в прудах и садках, установленных прямо на водоемах. Около 90% астраханской черной икры поступает на продажу в крупные города европейской части России, около 10% - в города Южного федерального округа, менее 1% попадает в северные регионы страны.

"В 2019 году, по предварительной информации, было выращено свыше 1,1 тыс. тонн товарных осетровых, произведено 14,4 тонн пищевой икры осетровых видов рыб (в прошлом году было произведено 12,5 тонн). Планируемый объем выращивания товарных осетровых в 2020 году составит 1,7 тыс. тонн, производство пищевой икры осетровых рыб - 16,1 тонн", - сказали ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

По данным министерства, в регионе на протяжении более 10 лет активно работают предприятия по выращиванию белуги, русского осетра, севрюги, стерляди, веслоноса, которые уже сформировали собственные репродуктивные маточные стада. Именно с этим и связан рост производства главного деликатеса Астраханской области. По данным министерства, сейчас в регионе 38 осетровых предприятий, из них 14 - получают пищевую икру осетровых.

На любой вкус и вес

По словам астраханских производителей, несмотря на увеличение объемов, цена на деликатес держится на прежнем уровне и начинается примерно от 30 тыс. рублей за 1 кг. При этом некоторые эксперты отмечают рост спроса на деликатес в преддверии Нового года. Как рассказали ТАСС в крупной рыбоводческой компании "Белуга", клиенты часто перед покупкой спрашивают о наличии документов и даже просят сначала прислать дегустационные образцы.

"Запросы увеличились перед Новым годом, поставки стали больше. Люди хотят, возможно, что-то новое попробовать. В основном отправляем черную икру в центральные регионы, но в этом году также отправили небольшой объем в Крым. У нас заказывают баночки с икрой даже по 20 граммов, но чаще - по 250", - отметили в компании.

Генеральный директор осетровой фермы "Синеморцо" Олег Львов также рассказал ТАСС, что перед Новым годом цена на черную икру у астраханских производителей не поднимается, а у некоторых даже немного снижается. И если раньше покупатели заказывали самую дешевую икру, полученную прижизненным способом, то в этом году все большую популярность завоевывает так называемая "забойная" икра (при таком методе добычи икры рыба не выживает).

"Такая икра дороже, но и ее качество выше, по вкусу - как из детства. Традиционно чаще заказывают центральные регионы России, есть заказы и по 100 граммов, и по 250, и по полкило. Отправляется [икра] самолетом с помощью нашего логистического партнера, наличие сертификатов обязательно", - добавил Львов.

Он также заметил, что спросом перед Новым годом пользуется и сама рыба - осетры и стерлядь горячего копчения, а также балыки. На ферме их делают по старинным рецептам, которые описывал еще писатель Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи". Рыба горячего копчения как бы пропекается и коптится на фруктовых щепках. В итоге она получается янтарная, жирная и сочная, с увеличенным сроком хранения. Свой способ приготовления осетровых на астраханской ферме даже запатентовали.

Шеф-повар популярной в Астраханской области кулинарной школы Антон Дегтев уточнил ТАСС, что черную икру стали покупать чаще в качестве подарка и сувенира. Он также считает, что цена на этот деликатес расти не будет - и без того очень высокая. "Необязательно ведь брать килограммами, сейчас есть упаковочки и по 50 граммов, стоимостью около 4 тыс. рублей. Но в основном к черной икре до сих пор относятся, как к сувениру, это еда не на каждый день, и об этом помнят даже обеспеченные люди", - заметил Дегтев.