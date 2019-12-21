Крым готовится с 2020 года поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Первый и пока единственный на территории Крымского полуострова производитель масла из подсолнечника начнет с 2020 года поставки в Сирию подсолнечного масла и брикетов из лузги, сообщил ТАСС гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото" Владислав Мартьянов.

"Со следующего, 2020 года, наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха", - сообщил Мартьянов.

Он отметил, что предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции.

По его словам, впервые в Крыму завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха. Поставки ведут как в торговую сеть Крыма, так и в другие регионы РФ. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тыс. тонн в год. Мощность завода - 35 тыс. тонн подсолнечного масла в год.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, объем производства подсолнечника в регионе в 2018 году составил 53 тыс. тонн, в 2019 - 96 тыс. тонн.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил 210,6 тыс.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.