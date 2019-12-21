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Новый год и Рождество - 2019

Опрос: каждый пятый россиянин планирует взять кредит на новогодние подарки

По результатам опроса Райффайзенбанка, 71% россиян все же планирует использовать для покупки подарков текущий заработок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кредитные средства для покупки новогодних подарков планируют использовать 22% россиян. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

"Многие россияне будут использовать заемные средства, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей - путешествий и подарков семье и друзьям. Каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки - так ответили 22% опрошенных. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35-46 лет", - отмечается в исследовании.

При этом большинство россиян все же планирует использовать для покупки подарков текущий заработок - 71%.

79% опрошенных потратят на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Значительно увеличат траты 7%, сэкономить хотят 14% россиян.

Две трети россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей, 26% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тыс. рублей. 22% готовы потратить до 20 тыс. рублей, а 12% - свыше 20 тыс. рублей.

При том 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

Опрос проходил декабре этого года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 25 лет.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2019
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