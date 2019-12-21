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Газовый конфликт России и Украины
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"Газпром" и "Нафтогаз" могут заключить контракт на пять лет

Как сообщили в российской компании, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м
Описание
© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.

Ранее издание "Левый берег" сообщило, что "транзитный договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" будет подписан на пять лет, при этом объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м".

"Цифры верные", - сказали в "Газпроме".

 

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