Переговоры по транзиту российского газа в ЕС продолжатся в Вене

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" продолжит переговоры с "Газпромом" о транзите газа в Вене. Об этом в субботу сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Как отметил Макогон, на переговорах в Вене планируется реализовать политические договоренности, достигнутые между сторонами.

"После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей", - написал он в Facebook.

По итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.