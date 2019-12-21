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Газовый конфликт России и Украины
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Глава Минэнерго Украины заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен

По словам Алексея Оржеля, Украина надеется на подписание газовых контрактов до 1 января
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.

"Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти", - сказал министр в субботу на брифинге.

По его словам, "будет определенное увеличение тарифа на транспортировку". При этом Оржель не сказал, на сколько вырастет этот тариф, поскольку его устанавливает украинский регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Ранее предполагалось, что регулятор назовет тариф на транзит газа до 26 декабря.

Подписание контрактов

Как сообщил Оржель, Украина надеется на подписание газовых контрактов до 1 января. 

"Новости хорошие, должны все успеть [подписать контракты с "Газпромом"] до 1 января", - сказал министр.

По его словам, "в результате сложных непростых переговоров достигнуто пакетное соглашение". "Транзит газа будет", - заявил Оржель.

Министр заявил, что "переговоры были конструктивны". "Все, что зафиксировано стокгольмским арбитражем, будет выплачено деньгами", - отметил Оржель.

По словам Оржеля, пакетное соглашение с РФ не предусматривает прямые поставки газа в страну. "На самом деле все решения пакетные, они не предусматривают прямых поставок газа Украине", - сказал он.

Сроки контракта

По словам главы Минэнерго Украины, Украина и Российская Федерация заключат транзитный контракт на пять лет с возможностью продления его на 10 лет.

"Мы договорились о транзите [газа] на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона сделала "практически невозможные вещи". "За три месяца мы сделали анбандлинг, договорились о транзите газа. Это значит, что мы надежный партнер", - отметил Оржель.

В новость были внесены изменения (14:44 мск) - добавлены подробности.

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