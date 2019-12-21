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Газовый конфликт России и Украины
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В "Нафтогазе" заявили, что договоренности по газу с РФ должны быть подписаны до 29 декабря

Исполнительный директор компании Юрий Витренко отметил, что это нужно для того, чтобы "Нафтогаз" будет включен в схему транзита российского газа с 1 января
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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Украина и Россия должны оформить все достигнутые договоренности, которые касаются транзита российского газа и урегулирования взаимных претензий, до 29 декабря. Об этом заявил на брифинге исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"Мы должны подписать все до 29 декабря , чтобы с 1 января был транзит", - сказал он. Витренко назвал это "очень сложным заданием", подчеркнув, что украинская сторона будет "настойчиво над этим работать".

Витренко отметил при этом, что речь идет "о новых соглашениях по европейским принципам", в подготовке которых задействованы "международные юристы с обеих сторон". В схему договоренностей будет включен и "Нафтогаз", сообщил он.

Представитель "Нафтогаза" уточнил, что будут заключены отдельные соглашения между компанией "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом", между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки газа, а также между "Нафтогазом" и "Оператором ГТС Украины". Бронирование мощностей украинской ГТС будут предложены согласно европейским правилам всем заинтересованным сторонам на аукционной основе, добавил Витренко.

При этом топ-менеджер компании сообщил, что трейдеры смогут резервировать и дополнительные мощности, то есть сверх тех гарантированных, которые будут указаны в контракте на транзит газа между Украиной и РФ. "В протоколе указаны только гарантированные объемы на долгосрочный период, но при этом все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности, которые будут предлагаться в частности через систему аукционов", - пояснил он. Таким образом, предположил он, украинская ГТС будет "загружена еще больше, чем предусматривает протокол".

Теги
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