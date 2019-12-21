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Лондон и Токио намерены заключить соглашение о торговле

Оно будет аналогично договоренности, которая существует у японской стороны с Евросоюзом

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Япония намерены заключить торговое соглашение наподобие того, которое существует у японской стороны с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенного по итогам его переговоров с японским коллегой Синдзо Абэ.

"Лидеры согласились укреплять союз между странами, в том числе в области безопасности и обороны, работая вместе над достижением амбициозного торгового соглашения на основании Соглашения об экономическом партнерстве между Европейским союзом и Японией", - говорится в заявлении.

Упомянутая договоренность между Токио и Брюсселем вступила в силу 1 февраля 2019 года. Соглашение упразднило большую часть японских пошлин. До этого европейские компании ежегодно платили по заградительным тарифам порядка 1 млрд евро при экспорте товаров в Японию.

31 января 2020 года Великобритания выйдет из Евросоюза, после чего Лондон намерен заключить ряд торговых соглашений.

Теги
ЯпонияВеликобританияАбэ, СиндзоДжонсон, Борис
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