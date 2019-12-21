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Газовый конфликт России и Украины
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"Нафтогаз": судебные претензии по активам в Крыму не входят в договор по газу

Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, это отдельный процесс, стороной которого является "государство РФ"

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Судебные претензии компании "Нафтогаз Украины" к РФ по активам в Крыму не входят в пакет соглашений по газу с Россией. Об этом заявил в субботу на брифинге исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Что касается арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз", это никак не упоминается в протоколе. Это отдельный процесс, стороной этого процесса является государство РФ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена эта судебная линия.

"Нафтогаз Украины" инициировал арбитражное дело против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения правительствами Украины и России "О поощрении и взаимной защите инвестиций". Арбитраж против Российской Федерации начат по совместному заявлению "Нафтогаза" и шести предприятий группы - "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Газ Украины".

"Нафтогаз" ранее оценил в $5,2 млрд сумму ущерба от потери активов компании в Крыму и требует в суде от РФ выплатить эту сумму.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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