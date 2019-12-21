Партнеры России в ЕС запросят у США разъяснения по санкциям против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Европейские партнеры РФ в субботу проведут консультации с Минфином США для получения разъяснений по санкциям против газовых проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом журналистам сказал российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак.

"Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает", - сказал Козак, отвечая на вопрос о последствии санкций.

По словам Козака, говорить о рисках для проектов можно будет после завершения этих консультаций и понимания сути санкций. "После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций, когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить. Сейчас пока рано", - добавил Козак.