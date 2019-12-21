Козак назвал "форточкой возможностей" сделку России и Украины по газу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыли возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой, чтобы мы могли (решить проблемы - прим. ТАСС), у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно", - сказал он.
Козак отметил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря конструктивной роли украинской стороны. "Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак [помощник президента Украины Андрей Ермак]". У нас с ним давний опыт взаимодействия", - добавил вице-премьер.
Прямые поставки газа
Козак сообщил, что Москва и Киев могут вернуться после новогодних праздников к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.
"Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились - что мы рассмотрим возможность", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновит ли Россия прямые поставки газа на Украину.
"До нового года надо урегулировать все эти проблемы (связанные с заключением контракта на транзит газа в Европу - прим. ТАСС), чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать (вопросы) с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное - с урегулированием всех взаимных претензий и исков", - добавил он. Козак уточнил, что весь этот перечень вопросов нужно решить в ближайшую неделю. По его словам, и украинская сторона, и "Газпром" считают эти сроки реальными для выполнения.
Транзит в ЕС
Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной по газу предполагает, что организатором транзита является "Нафтогаз Украины", "Газпром" будет платить ему за услуги по разрешению всех сопутствующих вопросов.
"У нас есть простая понятная линия отношений: "Нафтогаз Украины" нам оказывает услуги, мы зафиксировали объемы, мы зафиксировали размер оплаты этих услуг и в пределах этого размера "Нафтогаз Украины" решает все вопросы, связанные с тарифами, с резервированием мощностей, и так далее. Это все будет ответственность нашего теперь партнера "Нафтогаз Украины", - сказал он.
Вице-премьер сообщил, что тариф на транзит российского газа через Украину будет установлен до конца этого года, но это вопрос "Нафтогаза Украины".
"Тариф какой-то в соответствии с законодательством Украины (...) будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", - сказал он.
"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего "Нафтогаза Украины", - заключил он.
Договор на 10 лет
Козак также рассказал, что Россия и Украина могут в 2024 году вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.
"Мы политически так договорились, что в случае, если по такой схеме все получится, то какой-то объем газа, несмотря на строительство новых мощностей, все равно будет востребован. Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет. Мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности в будущем заключения контракта на 10 лет.