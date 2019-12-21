Козак назвал "форточкой возможностей" сделку России и Украины по газу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыли возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей, и убедились в том, что несмотря на все сложности наших отношений в целом, мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам. Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью - такой широкой, чтобы мы могли (решить проблемы - прим. ТАСС), у нас есть много вопросов, если действовать прагматично и конструктивно", - сказал он.

Козак отметил, что достижение договоренностей стало возможным благодаря конструктивной роли украинской стороны. "Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак [помощник президента Украины Андрей Ермак]". У нас с ним давний опыт взаимодействия", - добавил вице-премьер.

Прямые поставки газа

Козак сообщил, что Москва и Киев могут вернуться после новогодних праздников к рассмотрению вопроса о возобновлении прямых поставок газа на Украину.

"Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились - что мы рассмотрим возможность", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновит ли Россия прямые поставки газа на Украину.

"До нового года надо урегулировать все эти проблемы (связанные с заключением контракта на транзит газа в Европу - прим. ТАСС), чтобы это не отравляло наши отношения. Надо урегулировать (вопросы) с взаимными претензиями, обнулить их... Нам нужно решить неотложные вопросы, связанные с транспортировкой газа для потребителей и самое главное - с урегулированием всех взаимных претензий и исков", - добавил он. Козак уточнил, что весь этот перечень вопросов нужно решить в ближайшую неделю. По его словам, и украинская сторона, и "Газпром" считают эти сроки реальными для выполнения.

Транзит в ЕС

Козак заявил, что соглашение между Россией и Украиной по газу предполагает, что организатором транзита является "Нафтогаз Украины", "Газпром" будет платить ему за услуги по разрешению всех сопутствующих вопросов.