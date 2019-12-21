В Раде заявили, что газовый контракт с РФ обеспечит стабильность доходов в бюджет Украины

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Договоренность по транзиту газа между Украиной и Россией позволит сохранить рабочие места, а бюджет страны получит доход. Об этом заявил в субботу сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко.

"У меня не было и тени сомнения, что контракт будет заключен. Слава Богу, это произошло после того тупика, в который завели отношения [Украины и России] - в том числе, в газовой отрасли с РФ. Но любой компромисс - это благо. И то, что заключен транзитный договор - это, безусловно, победа. В первую очередь нашей страны, потому что это наша ГТС. И то, что люди получат работу, а бюджет - доход", - сказал Бойко в эфире украинского телеканала "Интер".

Он предположил, что "это будет компромиссный договор, но без компромисса выйти из подобного тупика невозможно". "Нужно просто честно сказать людям, что компромисс необходим, что этот договор очень важен, и его нужно заключить", - добавил Бойко.

По словам политика, в подписании контракта заинтересованы все стороны. "В этом заинтересованы Европа и Россия. И, естественно, мы как страна, которая каждый год получает $3 млрд валютных поступлений от транзита российского газа. Кроме того, мы сохраняем около 50 тыс. рабочих мест и техническую безопасность газопровода", - отметил депутат.

Бойко выразил надежду, что в связи с подписанием транзитного договора будет подписан и договор о прямых поставках газа. "Если мы сможем покупать его на восточной границе Украины, не переплачивая за то, что по документам он шел транзитом через всю нашу страну и через европейские страны возвращался назад, то цена газа будет снижена", - подчеркнул Бойко.

В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.