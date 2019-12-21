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Прямое авиасообщение между Прагой и Ростовом-на-Дону начнется 21 февраля 2020 года

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии"

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Ротова-на-Дону в пражский Международный аэропорт имени Вацлава Гавела и обратно появятся 21 февраля. Об этом ТАСС сообщили в субботу вечером в дирекции крупнейшего аэропорта республики.

"Рейсы будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Они будут осуществляться по пятницам каждую неделю", - сказал собеседник агентства.

Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320, рассчитанные на 162 пассажира. "Ожидается, что в течение года между чешской столицей и городом в южной части России проследует более 10 тыс. авиапассажиров", - отметили в дирекции аэропорта.

Билеты уже поступили в продажу по цене от 3300 крон (примерно €130) в одном направлении.

"Уральские авиалинии" в настоящее время обслуживают четыре маршрута между чешской столицей и городами России. В расписании авиакомпании есть рейсы в Прагу из Екатеринбурга, Перми, Краснодара и Жуковского.

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