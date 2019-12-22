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S&P заявило, что судно "Фортуна" не достроит датский участок "Северного потока - 2"

По данным агентства, корабль не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Копенгагеном

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Российское судно "Фортуна", находящееся поблизости от места строительства датского участка газопровода "Северный поток - 2", не сможет завершить укладку труб, так как не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Копенгагеном. С таким утверждением выступило в субботу американское агентство S&P Global Platts Analytics.

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Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas уведомила в субботу о приостановке работ по укладке труб для "Северного потока - 2" на фоне решения США о санкциях против строящихся российских газопроводов. В этой ситуации Россия "вынуждена будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения участка в водах Дании", отмечает S&P Global Platts Analytics. По его оценке, наиболее вероятным претендентом на завершение работ на данном участке могла бы стать трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно находится в порту Мукран на севере Германии - в пределах 60 морских миль от места приостановки работ по прокладке трубопровода.

Однако, по данным агентства, оно не сможет вести работу в территориальных водах страны, так как не оснащено системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. "Фортуна", согласно информации на сайте АО "МРТС", является якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования. К тому же, по оценке S&P Global Platts Analytics, оснащение судна не позволяет ему прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в день.

Еще одним претендентом на завершение работ на датском участке газопровода могло бы стать трубоукладочное судно "Академик Черский", находящееся в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот" и оснащенное системой динамического позиционирования. Однако, согласно сервису Marinetraffic, оно в данный момент находится в порту Находки. По оценке американского агентства, судно сможет прибыть к месту проведения работ лишь через два месяца.

Конгресс США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.

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