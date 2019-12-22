Bloomberg: Apple разрабатывает спутниковую систему обеспечения доступа в интернет

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Компания Apple работает над созданием спутниковой технологии обеспечения пользователей интернетом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, созданием такой технологии в компании занимается специально сформированная "секретная группа" из почти 10 разработчиков. В их число входят специалисты в аэрокосмической области, эксперты по спутниковым технологиям и антеннам. Работа пока находится на ранней стадии и может быть отменена в случае ее признания малоэффективной. Каких-либо результатов, как передает Bloomberg, не следует ожидать ранее пяти ближайших пяти лет.

Основной целью данного проекта является создание технологии, обеспечивающей пользователям доступ в интернет прямо через спутник, минуя провайдеров и мобильных операторов. Будет ли Apple для этого создавать и размещать на околоземной орбите собственные спутники, неизвестно. В компании, как пояснили в агентстве, отказались как-либо комментировать полученную агентством информацию.

Реализацией подобных замыслов занимаются в последние годы и специалисты американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Разработанная ими спутниковая сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых спутников (массой до 500 кг). Эта система связи - в случае ее создания - будет обеспечивать глобальный доступ к широкополосному интернету со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует к концу 2020 года обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для всех жителей юга США. По оценкам компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников обойдется в $10 млрд. В мае этого года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре были запущены еще 60.

Создание группировки из большого количества малых спутников (около 2 тыс.) для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет входит также в планы британской компании OneWeb. Россия разрабатывает свою низкоорбитальную многофункциональную спутниковую систему связи "Сфера", которая будет включать в себя более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.