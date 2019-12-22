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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Белоруссией

Плата за входящие вызовы в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию дорожной карты, которая согласована РФ и ждет подписания со стороны Белоруссии.

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"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков", - сказал он.

При этом Новиков отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию дорожной карты. "Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии", - отметил он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран. 2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.

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