Минкомсвязь проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь совместно с операторами связи и другими ведомствами проведет в понедельник, 23 декабря, учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Тестирование будет проходить на специальных полигонах, поэтому обычные пользователи не заметят учений, заверяют в министерстве.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Так, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Как впоследствии заявлял президент, закон о надежной работе Рунета направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию, а понятия "свободный интернет" и "суверенный интернет" не противоречат друг другу. Таким образом, подчеркивал Путин, Россия не движется в сторону закрытия интернета.

Какими будут учения

Первые учения по обеспечению устойчивой работы российского сегмента интернета были проведены еще весной 2014 года. Как сообщал занимавший тогда пост главы Минкомсвязи Николай Никифоров, эти тесты показали ряд "слабых мест" в инфраструктуре Рунета, которые могут дать о себе знать при недружественном внешнем воздействии.

Для отработки навыков реагирования на возникновения подобных угроз правительство РФ 21 октября этого года утвердило положение о проведении регулярных (не реже раза в год) учений, которые должны проходить при участии Минкомсвязи, операторов связи и других заинтересованных ведомств, таких как ФСБ, Минобороны, МЧС, ФСО, Россвязь. Решение о проведении учений принимает Минкомсвязь, подготовка к учениям возложена на Роскомнадзор, а само проведение учений - на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Во время учений их участники должны научиться отрабатывать различные механизмы реагирования на возникновение теоретических угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета в РФ. Помимо обеспечения работы Рунета, целью учений является восстановление сетей связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.