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Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов

Начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков назвал запуск сообщения по ж/д части моста подарком к Новому году

КЕРЧЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщил журналистам в понедельник начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

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"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", - сообщил Турсунбеков.

Он назвал запуск сообщения по железнодорожной части моста подарком к Новому году. "Мы считаем, что это своеобразный подарок для жителей полуострова и материка. Люди теперь в канун новогоднего праздника могут планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год", - сказал Турсунбеков.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Срок службы

Гарантийный срок службы Крымского моста составляет 100 лет. Он построен с запасом прочности, учитывающим сейсмоопасность, особенности грунта и другие, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". "100 лет - гарантийный срок моста при надлежащем обслуживании. Конструктив обладает необходимым запасом прочности, чтобы работать в регионе со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледоходами", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков, "надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована".

18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта. Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. В мае 2018 года была завершена его автодорожная часть. За полтора года эксплуатации автодорожной части по мосту проехали более 8 млн транспортных средств.

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