{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в "МойОфис"

С помощью новой функции пользователи смогут надиктовывать комментарии к текстам или таблицам

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"МойОфис" представляет обновленную платформу для совместной работы с документами и коммуникаций. По объему произведенных изменений и усовершенствований релиз "2019.03" стал самым крупным в этом году. Впервые в мире в офисных редакторах появилась функция аудиокомментариев - возможность создавать и работать с голосовыми заметками из мобильного приложения "МойОфис. Документы", - сообщили в компании.

Благодаря новой функции пользователи смогут надиктовывать комментарии к текстам или таблицам, а не набирать их на клавиатуре. По мнению разработчиков, это особенно востребовано в ситуациях, когда работать с документами приходится "на бегу" или в дороге. Внутри экосистемы "МойОфис" пользователи смогут записывать, прослушивать, останавливать или удалять аудиокомментарии, удваивать скорость воспроизведения, а также перемещаться к любому месту звуковой дорожки.

"В отличие от офисного ПО других производителей, где применяется небезопасная функция голосового ввода с обработкой на сторонних удаленных серверах, аудиокомментарии в "МойОфис" хранятся внутри самого документа и не передаются для расшифровки третьим сервисам, что обеспечивает полный контроль над данными пользователей", - пояснили в пресс-службе.

Новая функция будет доступна на любых программных и аппаратных платформах.

Также в пакет обновлений вошли новый интерфейс и дизайн редакторов и почты "МойОфис". В релизе "2019.03" появилась возможность сравнения текстовых документов. Теперь пользователь может сопоставить между собой два документа. В результате такой операции будет создан отдельный файл, в котором в режиме правок будет отображаться разница между двумя сравниваемыми файлами.

Отдельная работа была проведена и по поддержке иностранных языков. Добавлена возможность использования переключения интерфейса продуктов "МойОфис" на португальский язык, а также стала доступна функция проверки орфографии и правописания для текстов на французском и испанском языках. "Расширение языковой поддержки будет и далее производиться в связи с выходом компании на международные рынки. В настоящий момент пользователям доступен выбор из семи вариантов локализации интерфейса: русский, татарский, башкирский, английский, французский, испанский и португальский", - заключили в пресс-службе.

О софте

Платформа "МойОфис" включает в себя приложения "Документы", "Текст", "Таблица", 'Презентация", "Почта", "Календарь", "Контакты" и мессенджер "Логос". С марта 2016 года продукты "Новых облачных технологий" входят в реестр российского ПО Минкомсвязи.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Такие меры приняты для того, чтобы удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС