Российская компания запустила функцию голосовых заметок в "МойОфис"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"МойОфис" представляет обновленную платформу для совместной работы с документами и коммуникаций. По объему произведенных изменений и усовершенствований релиз "2019.03" стал самым крупным в этом году. Впервые в мире в офисных редакторах появилась функция аудиокомментариев - возможность создавать и работать с голосовыми заметками из мобильного приложения "МойОфис. Документы", - сообщили в компании.

Благодаря новой функции пользователи смогут надиктовывать комментарии к текстам или таблицам, а не набирать их на клавиатуре. По мнению разработчиков, это особенно востребовано в ситуациях, когда работать с документами приходится "на бегу" или в дороге. Внутри экосистемы "МойОфис" пользователи смогут записывать, прослушивать, останавливать или удалять аудиокомментарии, удваивать скорость воспроизведения, а также перемещаться к любому месту звуковой дорожки.

"В отличие от офисного ПО других производителей, где применяется небезопасная функция голосового ввода с обработкой на сторонних удаленных серверах, аудиокомментарии в "МойОфис" хранятся внутри самого документа и не передаются для расшифровки третьим сервисам, что обеспечивает полный контроль над данными пользователей", - пояснили в пресс-службе.

Новая функция будет доступна на любых программных и аппаратных платформах.

Также в пакет обновлений вошли новый интерфейс и дизайн редакторов и почты "МойОфис". В релизе "2019.03" появилась возможность сравнения текстовых документов. Теперь пользователь может сопоставить между собой два документа. В результате такой операции будет создан отдельный файл, в котором в режиме правок будет отображаться разница между двумя сравниваемыми файлами.

Отдельная работа была проведена и по поддержке иностранных языков. Добавлена возможность использования переключения интерфейса продуктов "МойОфис" на португальский язык, а также стала доступна функция проверки орфографии и правописания для текстов на французском и испанском языках. "Расширение языковой поддержки будет и далее производиться в связи с выходом компании на международные рынки. В настоящий момент пользователям доступен выбор из семи вариантов локализации интерфейса: русский, татарский, башкирский, английский, французский, испанский и португальский", - заключили в пресс-службе.

О софте

Платформа "МойОфис" включает в себя приложения "Документы", "Текст", "Таблица", 'Презентация", "Почта", "Календарь", "Контакты" и мессенджер "Логос". С марта 2016 года продукты "Новых облачных технологий" входят в реестр российского ПО Минкомсвязи.