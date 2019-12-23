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Рекрутеры рассказали, как заработать в среднем 100 тыс. рублей на новогодних праздниках

Компании набирает аниматоров, обещая заработок до 140 тыс. рублей
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники - пора для временной подработки. Трудоустраиваясь в этот период в сферу развлечений, доставки товаров или продажи сувениров, можно легко заработать около 100 тыс. рублей в месяц, рассказали ТАСС в компаниях по поиску работы.

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"Традиционно предновогодний период и сами новогодние праздники являются высоким сезоном на рынке труда в том, что касается временного трудоустройства и краткосрочного найма персонала. Тем, кто желает не отдохнуть, а, напротив, подзаработать, в этот период стоит обратить внимание на вакансии в сферах развлечений, организации праздников и анимация на них, продажи новогодних украшений и сувениров, билетов, доставки товаров на дом, фотографии и видеосъемок. Средний заработок за такую работу в праздники вполне может превышать 100 тыс. рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе рекрутингового портала HeadHunter.

К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге компании сейчас набирают аниматоров и сработавшиеся уже пары Дедов Морозов и Снегурочек, обещая заработок до 140 тыс. рублей.

Водитель-курьер на личном автомобиле в Москве может заработать до 130 тыс. рублей. Чуть меньше предлагают в другой компании фотографам за работу на новогодних елках на одной из крупных площадок в столице на сайте этого же сервиса.

Продавцы, упаковщицы и официанты

"В предновогодний период заметно растет потребление. Граждане покупают продукты к праздничному столу и подарки. Из-за этого магазины испытывают сильную нагрузку и нуждаются в дополнительном персонале. В связи с этим в конце ноября начинают активно открываться вакансии в торговле, в ресторанном бизнесе", - рассказали ТАСС в пресс-службе портала Superjob.

Торговые центры, например, набирают продавцов-консультантов и внутренних курьеров, обещая хорошие условия работы и достойную зарплату. Крупные гипермаркеты также ищут сейчас сотрудников, предлагая кассиру или товароведу 30-40 тыс. рублей за месяц. А шоколадной фабрике в Москве требуются упаковщики елочных украшений. "Работа вахтовым методом с проживанием и питанием! Работа несложная!" - говорится в описании к вакансии на сайте Superjob. Работодатель обещает зарплату 41 тыс. рублей в месяц.

Сейчас также хорошее время подработать официантом на корпоративах. Так, в Санкт-Петербурге в отели премиум-класса требуются официанты на новогодние праздники. В обязанности работника входит обслуживание гостей согласно стандартам ресторана, от сотрудника требуется наличие медицинской карты и минимальный опыт работы. Работодатель обещает повышенные ставки с 13 декабря по 4 января и заработную плату не ниже 50 тыс. рублей.

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