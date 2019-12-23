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Новый год и Рождество - 2020

В Роскачестве рассказали, где лучше покупать сладкие новогодние подарки

Следует обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, считают эксперты
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Роскачество в преддверии Нового года разработало рекомендации по выбору сладких подарков и, в том числе, советует покупать их в специализированных магазинах. Об этом говорится в сообщении организации.

"Сперва следует определиться с местом покупки подарка. Лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большинстве случаев в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии - срок выработки и хранения у них почти одинаковый", - отмечается в сообщении.

Как поясняют эксперты, еще один способ быть уверенным в качестве и составляющих подарка - собрать его самостоятельно. Далее следует ознакомиться с этикеткой заинтересовавшего вас набора. "На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Выберите набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими", - отмечает директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, слова которой приводятся в сообщении.

Эксперты также полагают, что при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

В составе качественного сладкого набора могут находиться шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. "К слову, последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для суставов и для хрящевой ткани", - говорит Викулова.

По данным Роскачества, в составе сладостей должны отсутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Эти ингредиенты запрещены к использованию в кондитерской продукции для детей. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются. Также стоит обратить внимание на наличие в составе сладкого подарка соевых компонентов - этот компонент особенно популярен для шоколадных яиц с игрушкой внутри.

Соевый лецитин, являющийся одной из составляющих молочного шоколада такого яйца, может спровоцировать аллергию в случае, если у ребенка есть непереносимость к сое, предупреждает Роскачество.

Подарки для детей

В Роскачестве напомнили, что производители сладких подарков могут использовать маркетинговые уловки для повышения продаж, однако надо помнить, что использование слов "детский", а также ассоциируемых с детьми, например, "малыш", "для дочек и сыночков", и наличие игрушки в комплекте не означат, что продукт предназначен для детей.

Сладкий подарок также может содержать игрушку, но стоит помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, игрушки для детей до трех лет не должны содержать натурального меха и натуральной кожи - это достаточно сильный аллерген. Также игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе тех, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Сладкие подарки должны храниться при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом. Примечательно, что шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому "седина" - верный признак того, что шоколад был настоящим, заверили в Роскачестве.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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