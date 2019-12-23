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РЖД планируют подготовить проект сметы ВСМ Москва - Петербург в 2022 году

Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2022 году завершить проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы вместе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать, дать нам возможность запроектировать направление Москва - СПб. Мы получили согласие, и сейчас в наших планах стоят цифры, чтобы включая до 2022 года мы разработали проект на сметную документацию", - сказал он.

Ранее Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургБелозеров, Олег ВалентиновичАкимов, Максим АлексеевичНижегородская область
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