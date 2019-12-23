Ozon выяснил, сколько тратят россияне на новогодние подарки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне покупают в среднем два крупных и несколько небольших новогодних подарков и тратят на это порядка 5,3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В "Запорожце" с парусами. Куда сходить с детьми в Новый год

"В этом году типичный "подарочный мешок" интернет-покупателя - это покупки на сумму 5 тыс. 280 рублей. На эти деньги клиент, как правило, приобретает два крупных подарка и еще несколько небольших стоимостью около 500 рублей", - отмечается в исследовании.

В среднем по два подарка стоимостью от 500 до 1000 рублей россияне покупают своим друзьям и родственникам. В этом году популярностью пользуются оригинальные блокноты-планеры, кошельки и шарфы - они встречаются в каждом третьем заказе. При этом подарки в ценовой категории от 1 тыс. до 2 тыс. рублей считаются крупными в этом году. Самые популярные товары в этом ценовом диапазоне - фитнес-браслеты, умные зубные щетки, постельное белье и ювелирные изделия (в основном, серебряные кулоны и подвески).

На подарок на Новый год для ребенка в этом году уходит порядка 1,5 тыс. рублей. Самые популярные игрушки этого сезона для детей - куклы L.O.L. и конструкторы по мотивам одноименной игры Lego Minecraft, а также товары с героями мультфильма "Холодное сердце", которые часто покупают комплектами.