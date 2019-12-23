{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ozon выяснил, сколько тратят россияне на новогодние подарки

Россияне тратят в среднем на новогодние подарки порядка 5,3 тыс. руб., говорится в исследовании
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне покупают в среднем два крупных и несколько небольших новогодних подарков и тратят на это порядка 5,3 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

На эту тему
В "Запорожце" с парусами. Куда сходить с детьми в Новый год

"В этом году типичный "подарочный мешок" интернет-покупателя - это покупки на сумму 5 тыс. 280 рублей. На эти деньги клиент, как правило, приобретает два крупных подарка и еще несколько небольших стоимостью около 500 рублей", - отмечается в исследовании.

В среднем по два подарка стоимостью от 500 до 1000 рублей россияне покупают своим друзьям и родственникам. В этом году популярностью пользуются оригинальные блокноты-планеры, кошельки и шарфы - они встречаются в каждом третьем заказе. При этом подарки в ценовой категории от 1 тыс. до 2 тыс. рублей считаются крупными в этом году. Самые популярные товары в этом ценовом диапазоне - фитнес-браслеты, умные зубные щетки, постельное белье и ювелирные изделия (в основном, серебряные кулоны и подвески).

На подарок на Новый год для ребенка в этом году уходит порядка 1,5 тыс. рублей. Самые популярные игрушки этого сезона для детей - куклы L.O.L. и конструкторы по мотивам одноименной игры Lego Minecraft, а также товары с героями мультфильма "Холодное сердце", которые часто покупают комплектами.

На эту тему
Селедка под шубой, елка и обращение президента. Истории главных символов Нового года

"На большом подарке траты родителей не ограничиваются. Новый год празднуется в детских садах, школах, кружках и секциях, куда ходит ребенок. Для таких мероприятий родители тоже приобретают подарки. Ozon отмечает большую популярность игрушек до 500 рублей: в основном, это небольшие Lego, наборы для поделок и сладкие наборы - их продажи выросли на Ozon на 334% в первую неделю декабря относительно среднего значения в году", - отметили аналитики.

Поскольку Новый год - один из главных праздников в России, некоторые покупатели интернет-площадки покупают и более дорогие подарки. Так, например, в топ-3 самых популярных игрушек в предновогодний сезон вошел сложный конструктор для сборки радиоуправляемого скоростного вездехода марки Lego, стоимость которого достигает почти 5 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Совфед просит кабмин приостановить торговлю жевательной никотиносодержащей продукцией
Органы здравоохранения фиксируют увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением подобной продукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС