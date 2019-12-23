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Суд обязал "Яндекс.Видео" и YouTube удалить аудиокнигу "Задача трех тел" по иску "Эксмо"

При этом в Мосгорсуде сообщили, что у них нет данных о возможной "вечной" блокировке этих сервисов
Описание
© REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд обязал два интернет-видеохостинга "Яндекс.Видео" и YouTube удалить ссылку на нелегальную версию аудиокниги Ли Цысиня "Задача трех тел". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд обязал "Яндекс.Видео" и YouTube удалить ссылку на аудиокнигу Цысиня. В качестве обеспечительной меры суд наложил блокировку на этот материал на обоих хостингах", - сказали в пресс-службе. При этом там отметили, что у них нет данных о возможной "вечной" блокировке этих сервисов.

"Таких сведений у нас нет", - уточнили в Мосгорсуде.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко сообщила, что АЗАПИ будет добиваться вечной блокировки сервисов "Яндекс.Видео" и YouTube в России, если они не будут удалять пиратский контент.

С 2015 года в России действует мера борьбы с нелегальным контентом в интернете под названием "Вечная блокировка". Если сайт не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, то суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. А в том случае, если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.

"Эксмо-АСТ" - крупнейший издатель художественной литературы в России. Ранее дважды добивался от судов предварительных обеспечительных мер в связи с публикацией нелегальных аудиоверсий книг на YouTube. Это было в 2018 и 2019 годах.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - меняется заголовок, источник информации

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