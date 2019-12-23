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"Ъ": аэропорты России не могут эксплуатировать новую аэродромную технику с октября

Федеральная таможенная служба отказалась выдавать паспорта самоходных механизмов на спецтехнику из-за отсутствия сертификации, отмечает издание

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские аэропорты с конца октября 2019 года не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе трапы, перронные автобусы и противообледенительные машины. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"В конце октября Федеральная таможенная служба (ФТС) отказалась выдавать паспорта самоходных механизмов на такую спецтехнику из-за отсутствия сертификации", - сообщил изданию источник. Согласно письму службы начальникам региональных таможенных управлений, порядок заполнения единой формы ПСМ установлен решением коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года "о паспорте самоходной машины и других видов техники", исходя из которого для выдачи паспорта на новую технику нужно подтверждение соответствия.

По данным газеты, в обращении Международной ассоциации аэропортов к замминистра транспорта Александру Юрчику говорится, что проблема возникла у нескольких крупнейших аэропортов, в том числе Внуково, Пулково и Сочи. В письме ассоциация оценивает ситуацию как "крайне негативную" и просит Минтранс РФ инициировать поправки к воздушному и таможенному законодательству, в том числе на уровне ЕЭК.

Проблема с использование спецтехники в аэропортах сейчас возникла из-за реакции ФТС на определение Верховного суда по спору между ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" и Гостехнадзором, касающемуся отказа в регистрации багажного тягача (ФТС была привлечена в качестве третьего лица), пояснил другой источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией. В определении суда от 15 августа говорится, что форма ПСМ на тягач была оформлена с нарушениями, а именно в графе "сертификат соответствия (декларация о соответствии)" произведена запись "отсутствует". В ФТС комментариев газете не предоставили.

В Минтрансе РФ изданию подтвердили, что знают о проблеме. Так как техника эксплуатируется только на закрытой территории аэродрома, министерство предлагает вернуться к порядку надзора за ее техническим состоянием, существовавшему до 2006 года, когда за все отвечал оператор аэропорта. Минтранс полагает, что неудобств для пассажиров ситуация не повлечет.

В ЕЭК "Коммерсанту" сообщили, что комиссия уже подготовила проект изменений в порядок заполнения ПСМ для аэродромной техники, но пока государства союза документ не согласовали.

В свою очередь в Пулково подтвердили, что столкнулись с отказом ФТС выдавать документы на новую аэродромную технику в ноябре. Во Внуково и аэропорту Сочи изданию не прокомментировали ситуацию. В Домодедово уточнили, что изменения касаются техники, закупленной осенью 2019 года и позже, заверив, что аэропорт полностью укомплектован техникой для наземного обслуживания.

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