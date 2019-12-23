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Совфед просит кабмин приостановить торговлю жевательной никотиносодержащей продукцией

Органы здравоохранения фиксируют увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением подобной продукции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил постановление с просьбой к правительству России приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей. Постановление Совфеда есть в распоряжении ТАСС.

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"Совет Федерации обращается к правительству РФ с просьбой принять оперативные меры по предотвращению массовых отравлений никотином, в том числе среди детей и молодежи, и приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукцией", - говорится в документе.

Как поясняют в Совфеде, данная продукция выпускается в том числе в форме жевательного мармелада, конфет с различными вкусовыми добавками в ярких упаковках, что "делает ее особенно привлекательной для детей и подростков".

"По данным экспертов, быстрому формированию никотиновой зависимости способствует высокая концентрация никотина в одной порции таких продуктов, которая составляет от 20 до 60 мг. В то время как максимальное содержание никотина в одной сигарете не может превышать одного миллиграмма. На большинстве потребительских упаковок данной продукции отсутствует информация о количестве содержащегося в них никотина", - подчеркивается в документе.

В постановлении говорится, что органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медпомощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. По информации МВД России, как указано в документе, большая часть подобной продукции производится на территории России, себестоимость одной упаковки в начале производства составляет около 50 рублей, а с увеличением его объемов снижается до 15 рублей. При средней розничной цене 300 рублей за упаковку данной продукции доход производителей составляет от 550 до 2000%. Таким образом, их производство является выгодным бизнесом, что "позволяет спрогнозировать его расширение". В настоящее время законодательство РФ, регулирующее сферу оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на указанные в обращении сенаторов товары, поскольку они не содержат в своем составе табак.

Как заявил ранее на заседании комитета СФ по социальной политике замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространятся наравне с запретом жевательного и сосательного табака. Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса (жевательного табака) и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом, пояснил замминистра. Как пояснил ТАСС глава комитета СФ Валерий Рязанский, запрет на продажу несовершеннолетним жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции включат в законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным при подготовке документа ко второму чтению.

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